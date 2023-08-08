Великобритания ввела санкции против Ирана из-за России Великобритания ввела санкции против Ирана из-за поддержки России в сфере обороны

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания ввела санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, которых подозревают в поддержке России в сфере обороны, сообщается на сайте британского правительства. Всего список рестрикций пополнился на 19 позиций.

В перечне юридических лиц, попавших под ограничения, оказалась иранская компания Paravar Pars Company и ряд структур Корпуса стражей исламской революции, которые занимаются аэрокосмическими технологиями. Также в список попали турецкие поставщики компьютерных технологий Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, а также поставщик беспилотников из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading.

Кроме того, британские санкции затронули российского разработчика электроники «СМТ-АйЛогик», импортера электронных компонентов Stout, зарегистрированную в Санкт-Петербурге.

Ранее два украинских киберспортсмена попали в черный список за игру в одной команде с россиянами. Речь идет об игроках команды Team Spirit (Dota 2) Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове, которые являются членами команды уже на протяжении трех лет. Кроме них, под санкции Украины подпали профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик.