Украина внесла в черный список своих киберспортсменов за игру с россиянами Украина наложила санкции на киберспортсменов Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два украинских киберспортсмена внесены в черный список за игру в одной команде с россиянами, сообщил в Telegram-канале представитель национальной федерации киберспорта Максим Раймер. Речь идет об игроках команды Team Spirit (Dota 2) Илье Мулярчуке и Мирославе Колпакове.

Они являются членами команды уже на протяжении трех лет. Помимо Мулярчука и Колпакова, в Team Spirit входят три россиянина — Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов.

Кроме них, под санкции Украины попали профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) — Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик. Какие именно последствия ожидают киберспортсменов в связи с решением федерации, на данный момент неизвестно.

В августе 2022 года российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла престижный турнир по Dota 2 — PGL Arlington Major. Она обыграла китайский коллектив PSG.LGD в финале. Призовой фонд составил $500 тысяч.

Соревнования проходили в городе Арлингтон в штате Техас. Team Spirit одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:1. Команды уже соперничали в 2021 году на турнире The International. Тогда победу также одержали российские киберспортсмены.