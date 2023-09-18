Иран и США обменяются заключенными

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Тегеран и Вашингтон намерены обменяться заключенными, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани. По его словам, которые приводит агентство ISNA, процедуру планируется произвести в понедельник, 18 сентября. Обмен пройдет по формуле пять на пять.

Обмен заключенными состоится сегодня. <...> Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране, — сказал представитель иранского МИД.

Однако, по его словам, в Иран вернутся только два человека. Еще двое останутся в США, а один узник поедет к семье в третью страну.

Сделку между двумя странами в августе подтвердил Белый дом. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США не станут смягчать санкции в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

Перед этим издание The New York Times сообщило, что две страны договорились о возвращении на родину пятерых американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. По данным СМИ, первым шагом стал перевод под домашний арест в один из тегеранских отелей четырех американцев. Еще одна американка была переведена под домашний арест ранее.