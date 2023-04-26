Додон допустил вооруженное обострение в Приднестровье

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал «Известиям», что не исключает возможность вооруженного обострения в Приднестровье на фоне политики нынешних властей республики. Он указал на заявления официальных лиц Украины о том, что Киев готов «с оружием в руках помочь Молдавии решить приднестровскую проблему». Политик при этом допустил, что Запад может спровоцировать дестабилизацию в регионе.

Нельзя ничего исключать. Потому что мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье и с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему, — сказал Додон.

Он отметил, что власти Молдавии несамостоятельны в принятии своих решений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Киев регулярно демонстрирует желание вторгнуться на территорию Приднестровья. Он добавил, что власти Украины также поддерживают воинственные устремления Кишинева. Министр иностранных дел отметил, что Россия в свою очередь будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности в регионе.