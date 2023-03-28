Лавров предупредил о желании Киева вторгнуться в Приднестровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Киев регулярно демонстрирует желание вторгнуться на территорию Приднестровья, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что власти Украины также поддерживают воинственные устремления Кишинева. Министр отметил, что Россия в свою очередь будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности в регионе.

Киев всячески поддерживает воинственные устремления Кишинева по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы, — сказал он.

24 марта вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, заявил. По ее словам, операция планируется на 17 апреля.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый до этого заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если увидит угрозу с этой стороны. Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдавией. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.