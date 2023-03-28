Киев регулярно демонстрирует желание вторгнуться на территорию Приднестровья, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что власти Украины также поддерживают воинственные устремления Кишинева. Министр отметил, что Россия в свою очередь будет руководствоваться имеющимся у ее военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности в регионе.
Киев всячески поддерживает воинственные устремления Кишинева по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы, — сказал он.
24 марта вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила, что власти Молдавии готовят военные провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, заявил. По ее словам, операция планируется на 17 апреля.
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый до этого заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если увидит угрозу с этой стороны. Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдавией. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.