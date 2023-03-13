Министр обороны Молдавии: Украина может размещать военных на границе с ПМР

Фото: mai.gov.md

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире радиостанции Vocea Basarabiei заявил, что Украина может разместить своих военных на границе с Приднестровьем, если видит угрозу с этой стороны. По его словам, это суверенное право Киева.

Это суверенное право Украины размещать военных там, где они считают нужным. Это их право тренироваться или готовиться <...>, если они видят угрозу со стороны Приднестровья, то у них есть право предотвратить эту угрозу в этом направлении, как они делают и в направлении Белоруссии, — заявил Носатый.

Ранее молдавские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео траншей, которые были вырыты на украинской территории в населенных пунктах, граничащих с Молдовой. Украинские представители объяснили молдавской пограничной полиции, что эти траншеи были созданы для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что украинские войска сконцентрировались у границы с Приднестровьем в конце февраля. Она подчеркнула, что это суверенное право Украины размещать своих военных там, где они считают необходимым и тренироваться или готовиться к действиям, если они видят угрозу со стороны Приднестровья.