Дмитрий Полянский: всё указывает на то, что «Северные потоки» подорвали США Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал NEWS.ru, что Организация намерена предпринять для расследования взрывов на газопроводах

Фото: Zuma/ТАСС

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Российское представительство при ООН направило генсеку Антониу Гутерришу поручение сформировать комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках», на которое тот обязан отреагировать. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также рассказал, при каких условиях станет известна правда о подрыве газопроводов, как в ООН растет раздражение «зацикленностью западников на Украине», и объяснил, почему считает предложения запретить России занимать пост председателя в Совбезе ООН «исключительно параноидальными идеями постпреда Украины при ООН господина Кислицы».

«У нас нет оснований не доверять расследованию Херша»

— Дмитрий Алексеевич, недавно в СМИ и соцсетях появилась переписка, опубликованная российской стороной, по поводу расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» по дну Балтийского моря. С какой целью были обнародованы документы?

— Мы переписку не публиковали как таковую, а распространили на ресурсах Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, задача состояла именно в этом. А утечка пошла не через нас, это могу сказать совершенно точно.

Что касается источников этих писем, то у нас как у постпредства РФ при ООН есть доступ к переписке, осуществляемой российскими органами государственной власти. Мы с помощью коллег собрали все эти письма, чтобы они вместе позволили понять, до какой степени национальные расследования, проводимые Данией, Швецией и Германией, прозрачны и открыты для российской стороны — об открытости утверждалось в распространенном письме этих трех государств перед тем, как Россия созвала заседание по проблеме «Северных потоков». Мне кажется, мы своей цели достигли.

Любой, кто возьмет на себя труд проанализировать эту переписку, увидит, что там одни отписки и стремление держать Россию на расстоянии, не раскрывая деталей расследования. Поэтому все тезисы о том, что информации о проводимом этими тремя странами расследовании достаточно и что Россия должна быть довольна, несостоятельны.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в штаб-квартире ООН

— Складывается ли версия у российской стороны, кто мог совершить подрыв «Северных потоков»?

— На заседании в ООН, посвященном «Северным потокам», которое было созвано после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, мы откровенно сказали, что имеем даже больше, чем «дымящийся пистолет» — так в Америке называют очевидное доказательство. Власти США анонсировали заранее, что эта диверсия будет совершена, и вели себя так, что ни один суд присяжных не взялся бы их оправдать. С другой стороны, мы придерживаемся правил и хотим, чтобы этот вывод был оформлен на международном уровне, чтобы расследование велось силами международной комиссии под эгидой ООН.

Пока же ситуация такова: всё прямо или косвенно указывает на то, что это США подорвали «Северные потоки», но те напрямую это отрицают. Есть много доказательств причастности Вашингтона, в том числе и те, что были опубликованы Сеймуром Хершем.

У нас нет никаких оснований ему не доверять, учитывая его безупречную журналистскую репутацию — он автор многих разоблачений, каждое из которых американцы сначала точно так же отрицали. Очевидно, что в таком возрасте и с такими заслугами он вряд ли станет ставить под удар свою репутацию. Вот все это вместе позволяет нам сделать вывод о причастности США к взрывам, о чём прямо сказали на упомянутом заседании СБ. Но мы за международное расследование, которое перенесет этот вопрос в правовую плоскость.

— Версия журналиста Херша о том, что за взрывами стоит ЦРУ, была воспринята Москвой восторженно. Однако к другим версиям, говорящим о «проукраинском» следе в диверсии, а об этом писала, например, немецкая газета Die Zeit (Ди Зайт), российская сторона отнеслась критически. Между тем что у Херша, что в Die Zeit вся информация дается со ссылкой на некие анонимные источники. Так почему версия Херша вызывает больше доверия в России?

Фото: imago stock&people/Global Look PressСеймур Херш Фото: imago stock&people/Global Look PressСеймур Херш

— Во-первых, у Херша, как я уже сказал, безупречная журналистская репутация, он не был замешан в каких-то попытках вброса ложной информации. Он говорит, что знаком с источником информации, и этот источник, насколько я понимаю, Херш планирует использовать и в дальнейшем. Видимо, точка в его расследованиях и публикациях еще не поставлена (в беседе с NEWS.ru Сеймур Херш отметил, что готовит еще пять или шесть публикаций. — NEWS.ru).

Что же касается версии, опубликованной в немецкой газете Die Zeit, то могу повторить слова, которые наше руководство произносило неоднократно: организовать такого рода диверсию на любительском уровне, без привлечения сил государства, тем более в исключительной экономической зоне Дании под носом у НАТО — практически невозможно. Все эти якобы доказательства, обнародованные в Die Zeit, — они из разряда фантастики или даже шутки, мне кажется. Очевидно, что к терактам был привлечен какой-то государственный мощный субъект. Напомню, что по версии Херша, это не одно государство даже, а минимум два — США и Норвегия. Мне и моим коллегам это представляется куда более убедительной версией, чем какие-то любительские действия.

«Многие государства пытаются замести следы»

— Россия сейчас продвигает идею создания международной комиссии под эгидой ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках». На какой стадии находится создание этой комиссии?

— В нашем проекте резолюции Совбеза ООН, предусматривающем создание такой комиссии, мы специально не стали навязывать никаких условий или параметров, мы поступили проще — сформулировали поручение генеральному секретарю ООН в течение определенного времени представить поручение и предложения по созданию такой комиссии.

Следующим этапом станет утверждение ею предложений. Мы рассчитываем на экспертизу ООН, на опыт ООН в таких вещах. И я уверен, что генеральный секретарь посоветуется со всеми возможными специалистами и обезопасит работу этой комиссии. Если и когда резолюция будет принята, пойдет отшлифовка всех деталей. Но говорить об этом пока преждевременно, сейчас речь идет просто о поручении генсекретарю со стороны Совета Безопасности ООН представить предложения по созданию такой комиссии.

— Но о времени появления поручения генсеку ООН по созданию комиссии можно говорить?

— Это пока обсуждается. В проекте указан срок в один месяц с момента принятия резолюции. То есть в течение месяца генеральный секретарь должен представить предложения.

Фото: UN Bureau/XinHua/Global Look Press Антониу Гутерриш

— То есть можно ожидать появления поручения примерно в середине апреля?

— Ну, это зависит от скорости принятия решений, но думаю, что можно рассчитывать на середину — конец апреля, да. Но сначала должна быть резолюция Совбеза ООН по созданию такой комиссии. Мы стараемся по максимуму учесть все пожелания наших партнеров. При этом есть целый ряд наших, скажем так, бывших партнеров, которые пока ограничиваются комментариями в том духе, что какое-либо международное расследование взрывов в принципе не нужно, достаточно того, что уже делают Германия, Дания и Швеция. Посмотрим, изменят ли они позицию, когда мы будем выносить проект на голосование.

— Со стороны России какая-то официальная версия взрывов на «Северных потоках» может быть предложена?

— Мне сложно об этом рассуждать, это компетенция соответствующих российских органов. Я знаю, что сейчас расследование идет, наверное, какая-то версия будет.

— И когда-то мир сможет узнать, кто или что стоит за взрывами?

— Это зависит от воли государств. Сейчас многие государства стараются скорее замести следы, пустить по ложному следу. Если усилия будут прикладываться в другом направлении, то установить истину окажется, думаю, достаточно просто.

«Многих стала раздражать зацикленность западников на Украине»

— В апреле Россия займет пост председателя Совбеза ООН. Сейчас уже пошли публикации, например в американском журнале Time, что России надо запретить занимать этот пост и так далее...

— Я бы не стал относиться к этому серьезно. Все подобные предложения — это исключительно параноидальные идеи постпреда Украины при ООН господина Кислицы, который еще до начала СВО их продвигал. И сейчас на каждом заседании он говорит, что Россия незаконно занимает свое место в Совбезе ООН. Серьезные юристы на это никак не реагируют, потому что с правовой точки зрения это полная ерунда, полная законность нашего членства в ООН и постоянного членства в СБ была подтверждена неоднократно. Ну и что, что в «картину мира» господина Кислицы присутствие России в Совбезе не входит. Можно ему только посочувствовать, у всех свои проблемы.

— А какая сейчас атмосфера на заседаниях ООН? Есть ли проявления русофобии?

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look PressШтаб-квартира ООН Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look PressШтаб-квартира ООН

— Если говорить об открытых заседаниях, проходящих под камеры, то русофобия в значительной степени генерируется поведением того же украинского постпреда — он пытается всячески нас провоцировать, привлекать к себе внимание, выступает в театрально-цирковом жанре. Какие-то антироссийские высказывания проскакивают и в выступлениях многих представителей западных государств, встречается и жесткая критическая риторика. Понятно, что мы расходимся с ними по многим позициям, прежде всего в связи с Украиной.

Раньше были попытки из-за этого политизировать практически любой обсуждаемый в ООН вопрос. Все подавалось через призму того, что вот, Россия не имеет права ничего предложить, ни в чем не имеет права участвовать. Но сейчас лишь иногда кто-то в начале мероприятий в ГА ООН упоминает, что надо бы «отразить момент российской агрессии против Украины», но зачастую и это не получает развития. Украинская тема сейчас уже по-другому воспринимается на площадке ООН. Это видно и по Генеральной Ассамблее, где западникам стало сложнее проталкивать свои инициативы, а если им удается набрать какое-то количество голосов в поддержку, то все равно их документы сейчас — не той остроты, что были в начале СВО.

Тогда многие развивающиеся страны оказались дезориентированы, не очень хорошо разбирались в истинных причинах украинского кризиса и в подоплеке наших действий. Сейчас они разбираются куда лучше, видят, что Запад, страны НАТО ведут руками украинцев прокси-войну с Россией, поэтому сподвигнуть их на какие-то антироссийские действия становится сложнее.

Что же касается кулуарных дискуссий, где нет камер, то там встречи проходят вообще достаточно спокойно — странам, в том числе и западным, там нет необходимости отрабатывать повестку для своего внутреннего зрителя. Поэтому часто обходятся вообще без упоминания украинского сюжета. Ну, за исключением господина Кислицы, конечно.

— То есть можно говорить об отсутствии каких-то личных эмоций?

Фото: AP/ТАССПостоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя (в центре) и первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский (слева) Фото: AP/ТАССПостоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя (в центре) и первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский (слева)

— Личные эмоции работе не должны мешать, мы все профессионалы. Подавляющее большинство коллег из западных стран ведут себя корректно, не позволяя себе выпадов в наш адрес. Со многими из них мы поддерживаем ровные отношения. Но при этом у представителей западных стран, конечно, сохраняется коллективная установка бойкотировать какие-то наши мероприятия, не ассоциироваться с российскими инициативами, не приглашать нас на протокольные приёмы.

Речь идет о 70–80 государствах (западный блок и его сателлиты). Они публично всячески показывают, что украинская тема тут все отравляет и что они не могут нормально взаимодействовать с Россией из-за этого. Все остальные, а всего в ООН 193 члена, контактируют с нами совершенно нормально — обсуждают вопросы, не чураются наших мероприятий, приглашают нас на свои и не рассматривают наши инициативы через призму кризиса.

Надо отметить, что многих представителей развивающихся стран стала раздражать зацикленность западников на Украине. Многие говорят, что да, Украина — это серьезный кризис, однако в мире есть много и других проблем, но им такого внимания не уделяется. Когда речь идет о выделении средств на какие-то застарелые и очень острые проблемы, как Йемен, Сирия, африканские страны, то туда выделяются крохи. А как только речь об Украине, тут же находятся десятки миллиардов долларов. Причем не только на гумпомощь, но и на оружие.

Развивающиеся страны прекрасно видят эти двойные стандарты, из которых следует, что их проблемы западный мир не волнуют. Возможно, поэтому западные страны и стали меньше поднимать в ООН тему Украины, подобные настроения среди ооновского большинства их беспокоят.