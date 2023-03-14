Небензя обвинил ФРГ, Данию и Швецию в отказе от сотрудничества по СП

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Берлин, Копенгаген и Стокгольм отказались от сотрудничества с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию инцидента на «Северных потоках», сказано в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, адресованного председателям СБ и ГА ООН и генсеку организации Антониу Гутерришу. Из документа следует, что Дания и Швеция не удовлетворили просьбу Москвы из-за «угрозы безопасности», а Германия — из-за потенциального «ущерба стране», передает ТАСС.

Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ, — говорится в письме.

Письмо сопровождает распространенную Россией в ООН переписку с Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом. Зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что этот документ даст возможность убедиться, что Москву не информируют о ходе расследования, а сообщения об обратном недостоверны.

13 марта представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков». По ее словам, это необходимо, поскольку был обнаружен предмет, не являющийся частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства.