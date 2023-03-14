Россия распространила в ООН переписку по взрывам на «Северных потоках» Полянский: Россия распространила в ООН переписку по взрывам на «Северных потоках»

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими диверсию на «Северных потоках», сообщил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, этот документ дает возможность убедиться, что данные об информировании Москвы о ходе расследований не соответствуют действительности.

В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках» мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям, — написал Полянский.

Дипломат предупреждал о намерении России опубликовать переписку 10 марта. Тогда Полянский подчеркнул, что Москву вынуждают сделать это, поскольку не допускают к расследованию взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Он также отмечал, что некоторые страны в Совбезе международной организации не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Дипломат сослался на слова коллег, заявляющих о ненужности расследования.