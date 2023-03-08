«Проукраинцы» и водолазы на яхте: новые версии подрыва «Северных потоков» Американская газета NYT и немецкая Die Zeit одновременно заявили об «украинском следе» во взрыве СП-1 и СП-2

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Взрыв подводных газопроводов «Северный поток» (СП, Nord Stream) в сентябре 2022 года произошел в результате целенаправленной диверсии — такой вывод сделали спецслужбы США на основе изучения разведданных. Согласно секретным документам, за подрывом может стоять некая группировка, действующая в интересах Украины, заявила 7 марта газета The New York Times (NYT). В тот же день немецкое издание Die Zeit со ссылкой на следствие сообщило о возможной причастности к подрыву СП шестерых человек, которые использовали поддельные паспорта и доставили взрывчатку на место на арендованной яхте. Новые версии и оценка их экспертами — в материале NEWS.ru.

Что за версия о причастности «проукраинской группы» к подрыву «Северных потоков»

Сразу после того, как обе ветки проходящего по дну Балтийского моря от Усть-Луги Ленинградской области РФ до Германии трубопровода были взорваны в территориальных водах Дании 26 сентября 2022 года, наблюдатели выдвигали десятки версий насчет того, кому это может быть выгодно. Вину возлагали и на Украину, и на США, и на саму Россию.

7 марта 2023 года NYT, ссылаясь на разведдокументы, но при этом не уточняя их происхождения, опубликовала еще одну версию о виновных в подрыве «Северных потоков». По информации издания, наиболее вероятным специалисты считают предположением о том, что диверсия против Nord Stream — дело рук неких «партизан», с властями Украины напрямую не связанных, но симпатизирующих Украине в ее противостоянии с Россией.

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Такие выводы разведаналитики ЦРУ по совокупности фактов обосновывают в том числе и тем, что Киев еще до начала военного конфликта с РФ был главным противником строительства трубопровода по северному маршруту. Украина понимала, что после ввода СП в строй она потеряет преимущества единственной транзитной страны для экспорта российского газа в Европу. В этих же материалах, по информации NYT, содержится утверждение, что никаких доказательств заинтересованности России в повреждении собственных трубопроводов, обошедшихся ей в десятки миллиардов долларов при строительстве, а теперь еще и в сотни миллиардов упущенной прибыли, нет.

Но есть одна пикантная подробность: разведчики полагают, что диверсанты, непосредственно устроившие подводный взрыв, могли быть как гражданами Украины, так и гражданами РФ. На фоне недавней атаки украинских диверсантов на Брянскую область, ответственность за которую взял на себя «Русский добровольческий корпус», эта версия кажется не такой уж экзотической.

Фото: Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Карта с указанием мест четырех утечек газа, обнаруженных в газопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» в период с 26 по 29 сентября

Однако эксперты отмечают нестыковки в предположении о причастности «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков». По словам специалистов, для проведения подобной диверсии на глубине более 50 метров злоумышленникам надо было обладать профессиональным снаряжением и локационными данными, недоступными для «любительских» террористических группировок, а также доставить на место около 500 кг взрывчатки. На это, в частности, обратил внимание в разговоре с NEWS.ru капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Частные лица не могли совершить подобный подрыв, это абсолютно исключено. Скажу больше, не каждая страна на такое способна. Балтийское море — это большая лужа, в которой все видно, как на ладони, и мы данную акваторию постоянно мониторим. Также для совершения подрыва в том виде, в котором он произошел, необходимо очень серьезное прикрытие. Также они ведь где-то должны были провести декомпрессию, опускать колокол и т.д. Так что были задействованы профессионально подготовленные подводные диверсанты, — полагает каперанг Дандыкин.

Официальные лица отреагировали на материал NYT довольно сдержанно. В Берлине заявили, что «приняли к сведению» сообщения о возможной причастности к атакам на СП/СП-2 «проукраинской группировки». Белый дом в день выхода расследования и вовсе отказался комментировать новые данные о терактах на трубопроводе.

Яхта с шестью неизвестными

Одновременно с NYT свое расследование о подрыве «Северных потоков» опубликовала немецкая газета Die Zeit. По ее данным, «следы ведут на Украину». Издание пишет, что следователи ФРГ «совершили прорыв» — в частности, идентифицировали судно, которое, предположительно, использовали для проведения операции. На яхте, которую арендовала компания из Польши, принадлежащая, судя по всему, двум украинцам, нашли следы взрывчатки. Как полагает следствие, подготовку и сам взрыв осуществила группа из шести человек: пятеро мужчин (капитан, два водолаза, два помощника водолаза) и одна женщина-врач. Их национальность не известна, поскольку подозреваемые использовали при аренде яхты поддельные паспорта.

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press Первые подводные съемки повреждённых веток системы газопроводов «Северный поток», сделанные датскими журналистами при помощи беспилотного аппарата

Die Zeit утверждает, что разведки западных стран «еще осенью», вскоре после взрывов на газопроводах, передали европейским службам уведомление о вероятной причастности ко взрывам украинской стороны. После этого были получены дополнительные разведданные, указывающие на то, что взрывы произвела опять-таки «проукраинская группа». Однако следователи, отмечает Die Zeit, скорее всего, никаких доказательств данной версии не нашли.

Реакция Марии Захаровой и Сеймура Херша

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала новые данные о расследовании взрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2».

Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов. Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны и, как минимум, взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными вбросами, — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa Трубы для газопровода «Северный поток — 2» на борту судна-укладчика «Audacia», сварены по конвейерной технологии и уложены по дну Балтийского моря

Сам Сеймур Херш в ответ на новые версии подрыва СП пообещал «Известиям» опубликовать на следующей неделе свое новое расследование.