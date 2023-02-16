Познер дал оценку журналисту, обвинившему США в подрыве «Северных потоков»

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Сеймур Херш, 2007 г

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший нашумевшую статью о диверсии США на «Северных потоках», за долгие годы заработал репутацию независимого и авторитетного расследователя. Об этом NEWS.ru рассказал российский журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер, несколько раз встречавшийся с Хершем во время работы в США.

Я познакомился с Сеймуром Хершем, когда работал в Соединенных Штатах с 1991-го по 1996 год. Тогда я вместе с Филом Донахью вел программу на телеканале CNBС, которая называлась «Познер и Донахью». Херш был приятелем Фила, и мы несколько раз встречались. Он производил впечатление человека, вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого. Херш никогда не говорил о том, чем занимается. Эти темы всегда были табу, — рассказал Владимир Познер.

По словам Познера, Херш — яркий представитель жанра, который в Америке называют investigative journalism, то есть расследовательская журналистика. Свою базу он нарабатывал годами. Это стандартная практика, когда «известные журналисты, колумнисты обрастают мощными связями, и высокопоставленные источники в разных ведомствах сливают им ту или иную чувствительную информацию».

Херш — очень известный в США журналист, который занимается расследованиями, абсолютно независимый. Насколько я знаю, он не был связан контрактами с какой-либо газетой, радиостанцией или телевидением. Херш сам проводил свои расследования, всегда сенсационные, потому что брался за чрезвычайно «взрывчатые» темы. Все привыкли считать, что репутация у него чрезвычайно высока. Его никто никогда не обвинял в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию, фейки, — говорит Владимир Познер.

Поэтому, в частности, его последнее расследование о «Северных потоках» и вызывало «столь бурную реакцию», уверен собеседник NEWS.ru.

Если бы это был человек, которого считают подкупным или каким-то несерьезным, маргиналом, никто бы не обратил внимание на его статью. Но когда такой профессионал, как Сеймур Херш высказывает такие вещи, надо полагать, что у него есть на это основания. И поэтому это вызывает такое противодействие. Наверняка Херша будут обвинять в том, что в последние годы он скатился в конспирологию или в тому подобных вещах. Я не видел его почти тридцать лет и не берусь судить. Но ангажированным его точно нельзя называть, да и никто об этом не говорит, — считает Владимир Познер.

Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш публиковал на своем сайте детальное расследование о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года. По данным журналиста, диверсию осуществили глубоководные водолазы ВМС США совместно с норвежцами. Операцию санкционировал лично Джо Байден, координировало ее ЦРУ. Все данные Херш получил от анонимного источника, непосредственно знакомого с планированием. Разумеется, он его не раскрыл.