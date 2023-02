Буй со звуком флейты: как США взорвали «Северный поток» Американский журналист сделал расследование о сверхсекретной диверсии с участием ЦРУ и под прикрытием НАТО. В Белом доме все отрицают

Диверсанты из Водолазно-спасательного центра ВМС США осуществили приказ президента Байдена — провели «тайную морскую операцию» по подрыву «Северных потоков». Это утверждает известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской и других премий Сеймур Херш, который опубликовал на своем сайте сенсационное расследование. Херша никак не отнести к маргиналам-конспирологам: много лет он работал на агентства AP и UPI, был колумнистом в The New York Times. А из его статей в журнале The New Yorker мир впервые узнал о жестоком обращении с иракскими заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Большая статья о диверсии на СП и СП-2, напоминающая остросюжетный шпионский боевик, изобилует невероятными подробностями об операции и подготовке к ней. Но есть нюанс: автор ссылается на один-единственный «источник, непосредственно осведомленный об оперативном планировании». Разумеется, анонимный.

Водолазы под прикрытием

Малоизвестный центр водолазов ВМС США расположен в неприметном месте — ему под стать. Когда-то там проходила проселочная дорога в сельской местности Панама-Сити — ныне процветающего курортного города на юго-западе штата Флорида. Комплекс столь же невзрачен на вид — унылое бетонное сооружение времен Второй мировой войны, похожее на провинциальное профтехучилище. Через дорогу, ставшую теперь четырехполосной трассой, ютятся прачечная самообслуживания и школа танцев, — рассказывает Херш о секретном месте, куда, по его утверждению, ведут следы дерзкой диверсии.

По данным автора, центр «десятилетиями занимается подготовкой высококвалифицированных глубоководных дайверов, которые приписаны к американским военным подразделениям по всему миру».

Обычно они используют взрывчатку С-4 (на основе гексогена. — NEWS.ru) как для благих целей — например, очистки гаваней и пляжей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, так и для не очень хороших — подрыва иностранных нефтяных вышек, засорения клапанов подводных электростанций, разрушения шлюзов на важнейших судоходных каналах. Центр в Панама-Сити, который может похвастаться вторым по величине крытым бассейном в Америке, был идеальным местом для набора лучших и самых неразговорчивых выпускников школы дайвинга, которые в прошлом году успешно выполнили спецзадание на глубине 260 футов на дне Балтийского моря, — утверждает журналист.

Источник Херша говорит, что водолазы ВМС США «действовали под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22». В частности, они установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая три месяца спустя уничтожила три из четырех ниток трубопроводов Nord Stream.

Решение вывести их из строя принимал лично Джо Байден «после девяти с лишним месяцев строго засекреченных дебатов в Вашингтоне среди ведомств, ответственных за национальную безопасность». При этом вопрос заключался не в том, выполнять ли миссию, «а в том, как ее выполнить наилучшим образом, не представляя, кто будет нести за нее ответственность».

Байден дает добро

Херш подробно описывает, как в Белом доме пришли к решению вывести из строя «Северные потоки». Это произошло не сразу, хотя президент Байден и его команда по внешней политике — советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Тони Блинкен и его заместитель, известный специалист по Евразии Виктория Нуланд «с самого начала не скрывали явной враждебности к двум трубопроводам».

Наступление на «Северный поток — 2» началось накануне инаугурации Байдена в январе 2021 года, когда республиканцы в сенате во главе с Тедом Крузом начали педалировать вопрос о том, чтобы «остановить газопровод». Предполагалось оказать «беспрецедентное политическое и экономическое давление на правительство Германии, возглавляемое в то время Ангелой Меркель, чтобы не допустить запуска СП-2 в эксплуатацию».

Собирался ли Байден противостоять немцам? Блинкен сказал «да», но добавил, что не обсуждал в подробностях взгляды нового президента.

Я знаю его твердую убежденность в том, что «Северный поток — 2» — плохая идея, — заявлял тогда дипломат. — Я знаю, что он хотел бы, чтобы мы использовали все инструменты, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров не продвигать проект.

Несколько месяцев спустя, когда строительство второго трубопровода уже близилось к завершению, произошел «ошеломляющий разворот». В мае 2021 года администрация США внезапно отменила санкции против Nord Stream AG, а представитель госдепартамента признал, что попытки остановить трубопровод «всегда были рискованными». Сообщалось даже, что за кулисами представители Белого дома «призывали президента Украины Владимира Зеленского не критиковать этот шаг».

Байден снова передумал к декабрю 2021 года. Именно в этот момент он уполномочил Джейка Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана [по противодействию «Северным потокам»]. В нее вошли представители Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Госдепа и Министерства финансов — их попросили дать рекомендации о том, как реагировать на надвигающийся конфликт. На столе должны были появиться все варианты. И только один стал рабочим, — пишет Херш. — Это была первая из серии сверхсекретных встреч в охраняемой комнате на верхнем этаже старого административного корпуса, примыкающего к Белому дому, где также располагается Консультативный совет президента по внешней разведке (PFIAB).

По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, «Салливан с самого начала добивался, чтобы группа разработала план по уничтожению двух трубопроводов Nord Stream — тем самым он выполнял желание президента».

В течение следующих нескольких встреч участники обсуждали варианты атаки. Военно-морские силы предложили использовать недавно введенную в эксплуатацию подводную лодку для непосредственного нападения на трубопроводы. Военно-воздушные силы обсуждали сбрасывание бомб с запалами замедленного действия, которые можно было бы привести в действие дистанционно. ЦРУ предупреждало, что в любом случае операция должна быть тайной. Все участники понимали, каковы ставки. Это не детские игрушки, — сказал источник Херша. — Если станет понятно, что следы диверсии ведут к Соединенным Штатам, ее можно будет квалифицировать как акт войны.

В то время ЦРУ руководил Уильям Бернс, бывший посол США в России «с мягкими манерами», занимавший пост замгоссекретаря в администрации Обамы. Бернс «быстро санкционировал создание рабочей группы ЦРУ, куда случайно вошел человек, знакомый с возможностями глубоководных водолазов из центра в Панама-Сити». В течение следующих нескольких недель они «начали разрабатывать план тайной операции, в ходе которой глубоководные водолазы должны были устроить взрыв вдоль трубопровода».

«Колокольчики из плюща»

Как пишет Херш, водолазы ВМС США уже осуществляли кое-что в отношении российской инфраструктуры. В 1971 году американское разведывательное сообщество узнало из источников, до сих пор нераскрытых, что «два важных подразделения советского ВМФ общались по подводному кабелю, проложенному в Охотском море на дальневосточном побережье России». Кабель соединял региональное командование флота со штаб-квартирой во Владивостоке.

Тщательно подобранная команда оперативников ЦРУ и Агентства национальной безопасности была собрана где-то в районе Вашингтона под глубоким прикрытием и разработала план, задействовавший водолазов ВМС, модифицированные подлодки и глубоководный спасательный аппарат. После серии проб и ошибок им удалось обнаружить российский кабель. Американские водолазы установили на кабеле «сложное подслушивающее устройство, которое успешно перехватывало российский трафик и записывало его на пленку».

АНБ узнало, что высокопоставленные советские офицеры, убежденные в безопасности своего канала связи, общались с коллегами без шифрования.

Записывающее устройство и ленту к нему приходилось заменять ежемесячно, и проект задорно продвигался в течение десятилетия, пока его не скомпрометировал 44-летний гражданский техник АНБ по имени Рональд Пелтон, свободно говоривший по-русски. Пелтон был предан русским перебежчиком в 1985 году и приговорен к тюремному заключению. Русские заплатили ему всего лишь $5000 за разоблачение операции, а также $35 тысяч за другие оперативные данные, которые никогда не были обнародованы, — утверждает журналист. — Эта операция ВМС США под кодовым названием Ivy Bells («Колокольчики из плюща») была новаторской и рискованной.

Между тем межведомственная группа, созванная Салливаном, изначально скептически отнеслась к энтузиазму ЦРУ по поводу тайной глубоководной атаки:

Было слишком много вопросов без ответов. Воды Балтийского моря усиленно патрулировались российским военно-морским флотом, и там не было нефтяных вышек, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия для водолазной операции. Должны ли были водолазы отправиться в Эстонию, прямо через границу от российских газозаправочных доков, чтобы подготовиться к миссии?

«Это была какая-то козлиная случка, — без обиняков выразился источник Херша. — Пока длилась интрига, некоторые работающие парни в ЦРУ и Госдепартаменте говорили: не надо этого делать, это большая глупость, и она станет политическим кошмаром, если все выйдет наружу».

Тем не менее в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ отчиталась перед межведомственной группой Салливана, заявив сакраментальное: «У нас есть способ взорвать трубопроводы».

«Они ненавидели русских»

Нашелся веский бюрократический аргумент, чтобы прибегнуть к помощи выпускников школы дайвинга в Панама-Сити. Водолазы были всего лишь военно-морскими силами, а не членами командования американского спецназа, о чьих тайных операциях требовалось сообщать конгрессу и заранее информировать руководство сената и палаты представителей — так называемую банду восьми. Администрация Байдена делала все возможное, чтобы избежать утечек, поскольку планирование осуществлялось в конце 2021-го и в первые месяцы 2022 года. План по подрыву «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» был экстренно понижен с уровня секретной операции, требующей информирования конгресса, до уровня строго засекреченной разведывательной операции при военной поддержке США, — рассказал источник Херша.

Он пояснил, что тем самым юридических препятствий не осталось:

Все, что от них теперь требовалось, это просто сделать свое дело. Но это все равно должно было остаться в секрете. Русские вели превосходное наблюдение за Балтийским морем.

Члены рабочей группы не имели прямого контакта с Белым домом и стремились на всякий случай уточнить, действительно ли президент Байден имел в виду уничтожение трубопроводов. Как вспоминал источник, Уильям Бернс вернулся [от президента] и сказал: «Сделайте это».

Помогать американцам взялись норвежцы — и это неслучайно. За последние несколько лет кризиса между Востоком и Западом американские военные значительно расширили свое присутствие в Норвегии, западная граница которой проходит на 1400 миль вдоль северной части Атлантического океана и сливается за Полярным кругом с Россией. Пентагон создал там «высокооплачиваемые рабочие места и контракты, несмотря на некоторые местные противоречия, инвестировав сотни миллионов долларов в модернизацию и расширение объектов американского флота и военно-воздушных сил на территории Норвегии».

Новые проекты включали «усовершенствованный радар далеко на севере, способный проникать глубоко в Россию». Он «заработал как раз в тот момент, когда американское разведывательное сообщество потеряло доступ к ряду локаций дальнего прослушивания в Китае». Недавно отремонтированная американская база подводных лодок, которая строилась в течение многих лет, была введена в строй.

Все больше американских подлодок могли тесно сотрудничать со своими норвежскими коллегами для наблюдения и шпионажа за крупным российским ядерным редутом в 250 милях к востоку, на Кольском полуострове. Америка также значительно расширила норвежскую авиабазу на севере и поставила норвежским военно-воздушным силам парк патрульных самолетов P8 Poseidon производства концерна Boeing, чтобы усилить свою дальнюю разведку за всем, что происходит в России, — говорят военные эксперты.

В свою очередь норвежское правительство «разозлило либералов и некоторых центристов в своем парламенте в ноябре 2022 года», приняв Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны (SDCA). Согласно документу, США распространили свою юрисдикцию на определенные районы на севере в отношении американских солдат, обвиняемых в преступлениях в Норвегии за пределами базы. Также американцы получили право судить норвежских подданных, которые обвиняются или подозреваются во вмешательстве в работу базы.

Как известно, Норвегия была одной из первых стран, подписавших Договор о НАТО в 1949 году, в первые дни холодной войны. Нынешний генсек НАТО — норвежец Йенс Столтенберг, убежденный антикоммунист, который восемь лет занимал пост премьер-министра Норвегии, «прежде чем занять руководящий пост в Североатлантическом альянсе при поддержке Вашингтона в 2014 году».

Он был сторонником жесткой линии во всем, что касалось Путина и России, и сотрудничал с американским разведывательным сообществом со времен войны во Вьетнаме. С тех пор ему полностью доверяют. Он — перчатка, которая подходит американской руке, — сострил источник Херша.

Итак, оперативники знали, что им предстоит отправиться в Норвегию.

Они ненавидели русских, а норвежский флот был полон превосходных моряков и водолазов, которые имели многолетний опыт высокорентабельной глубоководной разведки нефти и газа, — говорит собеседник журналиста. — Им также можно было доверить сохранение миссии в секрете. Возможно, у норвежцев были свои интересы. Разрушение «Северного потока» позволило бы Норвегии продавать в Европу значительно больше собственного природного газа.

Он сообщил, что где-то в марте несколько членов команды вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с норвежской секретной службой и военно-морским флотом. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно в Балтийском море выбрать наилучшую локацию для установки взрывчатки.

Норвежские моряки быстро нашли подходящее место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили друг от друга по морскому дну глубиной всего 260 футов. Это было бы вполне по силам водолазам, которые, работая с норвежского минного охотника класса Alta, должны были погрузиться со смесью кислорода, азота и гелия и установить заряды C-4 на четыре нитки с бетонными защитными крышками. Это утомительная, отнимающая много времени и опасная работа. Зато воды у берегов Борнхольма преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу погружения, — говорит специалист.

После небольшого исследования американцы согласились с этим планом.

Часики-то тикают

В назначенное время секретная группа глубоководных дайверов ВМС США вступила в игру.

Первоклассные дайверы с квалификацией глубоководных погружений — это сплоченное сообщество. Для операции отобрали лучших из лучших и сообщили им, чтобы они были готовы к вызову в ЦРУ в Вашингтон, — сказал источник.

Им предстояло решить одну проблему: любая необычная подводная активность в водах у Борнхольма грозила привлечь внимание шведских или датских военно-морских сил, которые могли об этом сообщить по цепочке командования, нарушив секретность.

В результате некоторые высокопоставленные чиновники в Дании и Швеции были «в общих чертах проинформированы о возможной водолазной деятельности в этом районе».

Норвежцы сыграли ключевую роль в преодолении других препятствий. Было известно, что российский военно-морской флот обладает технологией наблюдения, способной обнаруживать подводные мины и приводить их в действие. Американские взрывные устройства предполагалось замаскированы таким образом, чтобы российская система воспринимала их как часть естественного фона — что требовало адаптации к специфической солености воды, — раскрывает тонкости источник Херша.

День Икс выбрала норвежская сторона. Каждое лето течение последних 20 лет американский Шестой флот, чей флагман базируется в Италии, к югу от Рима, проводил крупные учения НАТО на Балтийском море с участием десятков кораблей союзников по всему региону. Как раз в июне должны были пройти маневры Baltic Operations 22, или BALTOPS 22. Норвежцы предположили, что это будет идеальным прикрытием для установки взрывчатки.

В свою очередь американцы обеспечили жизненно важный элемент операции: они убедили командование Шестого флота добавить в программу "научно-исследовательские работы" — они послужили «остроумным прикрытием».

Парни из Панама-Сити сделают свое дело, и взрывчатка С-4, установленная с 48-часовым таймером, сработает к концу учений— предполагали в штабе. — Начался обратный отсчет. Часы тикали, и мы приближались к выполнению миссии.

И вдруг... в Вашингтоне передумали! Белый дом забеспокоился, что после управляемого взрыва спустя двое суток после окончания учений всем станет очевидно, что в диверсии участвовала Америка. От Байдена поступил новый запрос: «Могут ли ребята на местах придумать какой-нибудь способ взорвать трубопроводы позже по команде?»

Некоторые члены группы планирования были возмущены и разочарованы кажущейся нерешительностью президента. Теперь команда должна была придумать способ дать Байдену то, что он хотел — возможность издать приказ об успешном исполнении в любое время по его выбору. ЦРУ привыкло справляться с внезапными изменениями в последнюю минуту. Но это также возобновило опасения, которые некоторые разделяли по поводу целесообразности и законности всей операции, — описывал смятение собеседник Херша.

Час Икс настал

Итак, подрывная команда начала решать новую головоломку — как дистанционно взорвать взрывчатку C-4 по приказу Байдена. При этом у команды в Норвегии не было возможности узнать, когда президент может нажать на спуск — «произойдет ли это через несколько недель, через много месяцев, через полгода или еще позднее?»

Взрывные устройства с задержкой времени, прикрепленные к любому из четырех трубопроводов, могли случайно сработать из-за сложной смеси фоновых шумов океана по всему Балтийскому морю с интенсивным движением транспорта — из-за ближних и дальних судов, подводного бурения, сейсмических процессов, волн и даже морских обитателей. Чтобы избежать этого, на месте предстояло установить гидроакустический буй, который издает последовательность уникальных низкочастотных тональных звуков — очень похожих звуки флейты или пианино. Они будут распознаны устройством синхронизации и после заранее установленной часовой задержки приведут в действие взрывчатые вещества, — говорилось в плане.

Итак, 26 сентября 2022 года самолет-разведчик ВМС Норвегии P8 совершил, казалось бы, обычный полет и сбросил в море гидроакустический буй.

Сигнал распространился под водой сначала на «Северный поток — 2», а затем на «Северный поток — 1». Несколько часов спустя сработала мощная взрывчатка С-4, и три из четырех ниток трубопроводов были выведены из строя. В течение нескольких минут можно было увидеть, как лужи метана, оставшиеся трубопроводах, растекаются по поверхности воды, и мир узнал, что произошло нечто необратимое, — описывает Херш картину ЧП, облетевшую мировые СМИ.

Они взорвались

Сразу после взрыва на трубопроводе американские СМИ отнеслись к ЧП как к «неразгаданной тайне». В качестве вероятного виновника нередко упоминалась Россия — эту версию «подстегивали продуманные утечки из Белого дома».

Но никто так и не сумел привести вменяемые доводы в пользу такого акта самосаботажа, — признает Херш.

Между тем реакция на его расследование была вялой, но однозначной. В администрации Байдена и в спецслужбах приведенные сведения полностью опровергли.

На просьбу о комментарии официальный представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила господину Хершу по электронной почте: «Это ложь и полный вымысел». Представитель ЦРУ Тэмми Торп аналогично написала: «Эти утверждения абсолютно ложны».