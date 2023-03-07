В Германии установили судно, с которого атаковали «Северные потоки» Zeit: следователи установили судно, с которого атаковали «Северные потоки»

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

Первые подводные съемки повреждённых веток системы газопроводов «Северный поток», сделанные датскими журналистами при помощи беспилотного аппарата

Следователи установили судно, с которого была совершена атака на газопроводы «Северный поток», сообщает Zeit. По данным газеты, следы ведут к компании, принадлежащей гражданам Украины. Ранее издание New York Times сообщило, что чиновники США, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсию могла совершить проукраинская группировка.

Удалось идентифицировать судно, которое могли использовать для секретной операции. Утверждается, что это яхта, арендованная у компании, базирующейся в Польше, которой, по всей видимости, владеют двое украинцев. По версии следствия, операцию в море проводила группа из шести человек — пяти мужчин и одной женщины. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и заложили ее там, — говорится в публикации.

Национальность самих преступников пока не ясна. Следователи предполагают, что у них были поддельные паспорта, которые могли использоваться в том числе и для аренды судна. Отмечается, что судно выдвинулось из города Росток 6 сентября 2022 года, а оборудование для проведения операции было доставлено в порт на грузовике. На следующей день судно было замечено на южном побережье Балтийского моря, а затем на датском острове Кристиансе к северо-востоку от острова Борнхольм, рядом с которым впоследствии и были подорваны газопроводы.

Затем яхта была возвращена владельцу. По данным следствия, на столе в салоне следователи обнаружили следы взрывчатки. <...> Осенью, вскоре после инцидента, западная спецслужба направила европейским партнерам наводку, согласно которой ответственность за подрыв несет украинский спецназовец. После этого, как сообщается, появились дополнительные разведданные, указывающие на то, что ответственность может нести проукраинская группировка, — говорится в статье.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2» были подорваны в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Газопроводы были повреждены в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, власти которых занялись расследованиями инцидента наряду с правительством ФРГ. Изначально выдвигалась версия о преднамеренной диверсии.