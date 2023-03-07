ЦРУ заподозрили в курировании диверсии на «Северных потоках» Военный эксперт Дандыкин заявил, что ЦРУ курировало взрывы на «Северных потоках»

Частные лица не в состоянии совершить такой подрыв, как произошел на «Северных потоках», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что даже не каждая страна способна на подобное. По словам специалиста, в произошедшем были задействованы профессиональные диверсанты, а курировало это «ЦРУ вместе с британцами».

Для совершения подрыва в том виде, в котором он произошел, необходимо очень серьезное прикрытие. Этим прикрытием были учения НАТО. Также где-то должны были провести декомпрессию, опускать колокол и так далее. Поэтому были задействованы профессионально подготовленные подводные диверсанты. И курировало все это ЦРУ совместно с британцами. Но надо отдать им должное, хоть НЛО не приплели, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что Балтийское море является «огромной лужей», и там все видно, как на ладони. Также он подчеркнул, что российская сторона постоянно мониторит эту территорию.

26 сентября произошли взрывы одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Представители Германии, Дании и Швеции заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки их ремонта оценить невозможно.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого cледовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах.

Ранее издание New York Times написало, что новые разведданные, изученные в США, дают основания предполагать, что за диверсией на «Северных потоках» могла стоять проукраинская группировка.