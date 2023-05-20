Дипломат раскрыл, как Запад пытается подчинить Латинскую Америку Посол РФ в Аргентине заявил, что время неоколониализма подходит к концу

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США и Евросоюз при помощи кредитов пытаются подчинить себе страны Латинской Америки. Об этом написал в статье для издания Perfil посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Он подчеркнул, что многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплеку подобных «сугубо корыстных» подходов и потому «время неоколониализма подходит к концу».

Неслучайно в Латинскую Америку в последнее время зачастили высокопоставленные визитеры из США и ЕС, не скрывающие заинтересованности в получении доступа к стратегическим природным ресурсам региона. В обмен предлагаются новые кредиты, обусловленные различными (в том числе политическими) требованиями инвестиции, содействие в международных финансовых организациях, — написал дипломат.

По его мнению, подобная «помощь» ведет к «цементированию» подчиненного положения этих государств и утрате ими самостоятельности на международной арене.

Что касается стран, твердо придерживающихся своих принципов, то к ним, согласно утверждению Феоктистова, применяются торговые ограничения, финансово-экономические санкции, а также «долговое закабаление, вплоть до операций по смене режимов и военных вторжений».

Он также обратил внимание, что Вашингтон продолжает называть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна «задним двором» США и пытается вести там политику в своих интересах. При этом посол убежден, что «мировое большинство» уже осознало негативные последствия «современных проявлений неоколониализма» и пытается избавиться от зависимости от доллара. По словам Феоктистова, «время неоколониализма подходит к концу».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

В ответ на это президент России сообщил, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом.