Боррель поставил под сомнение искренность африканцев, поддерживающих Россию

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, передает РИА Новости. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки якобы «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он назвал шокирующим тот факт, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку России.

Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует! — сказал Боррель.

Он также упомянул поддержку России в некоторых странах Евросоюза. По словам Борреля, некоторые балканские страны поздравляют российского лидера с днем рождения.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он добавил, что страна будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет, то всеми имеющимися. По словам Путина, на Западе Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. Президент добавил, что это вызов для России, который требует ответа.