Путин прокомментировал слова Борреля об африканцах и России Путин: в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

В Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи ЕАЭС в Бишкеке. Так он отреагировал на слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который отметил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию. Боррель привел в пример демонстрацию в Мали и усомнился в том, что ее участники знают что-либо о Донбассе и Путине.

Президент РФ подчеркнул, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от России.

Боррель — большой крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили. Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами и они продолжаются, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что если бы на Западе знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, то «не препятствовали бы поставке на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависит в конечном итоге и урожай в африканских странах, и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти».

Ранее Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он назвал «шокирующим» тот факт, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку России.