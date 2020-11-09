Демонстранты избили спикера парламента Армении

https://static.news.ru/photo/4a99cd9e-22f0-11eb-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.facebook.com/President.Parliament.AM

Демонстранты в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя выдать им местонахождение премьер-министра Никола Пашиняна.

Протестующие в Армении ворвались в здание парламента. Несколько сотен человек требуют встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном, передаёт «Интерфакс».

Во время стычек пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян, которого выволокли из автомобиля и избили, оставив окровавленным лежать на асфальте. По сообщению корреспондентов, от него требовали назвать местонахождение премьер-министра.

По оценке агентства, в разных районах Еревана протестуют несколько тысяч человек, в том числе демонстранты у здания правительства и у дома Пашиняна.

Протесты в Армении вспыхнули после решения властей по вопросу Карабаха.

10 ноября началось полное прекращение огня в Нагорном Карабахе, соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Сети появился полный текст соглашения о прекращении войны. Пашинян отметил, что решение принято исходя из анализа военной ситуации и убеждения, что такое решение в текущих условиях является лучшим.

Как писал NEWS.ru ранее, демонстранты полностью разгромили зал заседаний правительства Армении. YouTube-каналы демонстрируют кадры разгромленного зала, где поломаны стулья, перевёрнуты столы. Недовольные жители Еревана также ворвались в кабинет Никола Пашиняна.