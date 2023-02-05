Датские наемники «засветились» на Украине Посол России в Дании рассказал об участии датских наемников в конфликте на стороне Киева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Он указал, что датские власти не препятствовали их вербовке посольством Украины в стране, несмотря на то, что такая деятельность противоречит статусу диппредставительства. Где конкретно были замечены наемники, дипломат не уточнил.

На Украине «засветились» и датские наемники. Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительств, — заявил Барбин.

Ранее в американских СМИ сообщили, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. Число наемников уменьшилось с прошлой весны, когда сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, в свою очередь, заявил, что в зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом. При ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку, отметил генерал.