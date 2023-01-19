The Washington Post подсчитала число наемников в рядах ВСУ The Washington Post: на Украине действуют от 1 до 3 тысяч иностранных бойцов

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В рядах ВСУ сейчас воюет 1–3 тысячи иностранных наемников, посчитала газета Washington Post. Отмечается, что их число уменьшилось с прошлой весны.

Считается, что в настоящее время действуют от 1 до 3 тысяч таких иностранных бойцов, большинство из которых служат в трех батальонах иностранного легиона, — говорится в публикации.

По данным издания, прошлой весной сообщалось о 20 тысячах наемников из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.

Многие слишком стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии, или выяснилось, что они в бегстве от уголовных дел на родине, — сообщили в газете.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Соледаре были взяты в плен наемники. Он затруднился назвать точное число пленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие иностранного контингента в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.