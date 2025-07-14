Иностранные наемники Вооруженных сил Украины остаются приоритетной целью для бойцов российской армии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, они не признаются комбатантами и не защищены международными конвенциями. Он подчеркнул, что каждый иностранец, отправляющийся воевать на Украину, должен осознавать риск того, что будет уничтожен.

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, везде и всегда будут для нас приоритетной целью. Они не комбатанты, не участники конфликта. Они не попадают под действие конвенции о военнопленных, а значит, единственный возможный исход для них — уничтожение. Это должен понимать каждый американец, француз, грузин или молдаванин, который едет поучаствовать в сафари на русских. Скорее всего, как раз он-то и станет объектом охоты, — пояснил Журавлев.

Депутат отметил, что наемники часто проходят подготовку в одних и тех же лагерях с бойцами ВСУ, преимущественно во Львовской области, и отправляются на фронт целыми группами. По его словам, это делает их уязвимыми для российских ударов, как только разведка получает соответствующие данные.

Обучение иностранные наемники проходят обычно в одних и тех же полевых лагерях с бойцами ВСУ. Чаще всего оно происходит во Львовской области. На фронт они попадают целыми подразделениями. Ликвидировать их достаточно легко, и мы непременно это делаем, как только разведка приносит координаты очередного такого иностранного осиного гнезда, — резюмиовал Журавлев.

Ранее в Мионобороны РФ сообщили, что ВС России поразили за минувшие сутки при помощи средств авиации, беспилотников и ракет завод по производству боеприпасов на Украине. Также, по данным ведомства, под удар попали территориальные центры комплектования (аналоги российских военкоматов) и другие военные цели, в том числе, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.