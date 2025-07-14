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14 июля 2025 в 12:51

В Госдуме раскрыли судьбу всех иностранных наемников на Украине

Депутат Журавлев: иностранные наемники ВСУ остаются приоритетной целью для ВС РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины остаются приоритетной целью для бойцов российской армии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, они не признаются комбатантами и не защищены международными конвенциями. Он подчеркнул, что каждый иностранец, отправляющийся воевать на Украину, должен осознавать риск того, что будет уничтожен.

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, везде и всегда будут для нас приоритетной целью. Они не комбатанты, не участники конфликта. Они не попадают под действие конвенции о военнопленных, а значит, единственный возможный исход для них — уничтожение. Это должен понимать каждый американец, француз, грузин или молдаванин, который едет поучаствовать в сафари на русских. Скорее всего, как раз он-то и станет объектом охоты, — пояснил Журавлев.

Депутат отметил, что наемники часто проходят подготовку в одних и тех же лагерях с бойцами ВСУ, преимущественно во Львовской области, и отправляются на фронт целыми группами. По его словам, это делает их уязвимыми для российских ударов, как только разведка получает соответствующие данные.

Обучение иностранные наемники проходят обычно в одних и тех же полевых лагерях с бойцами ВСУ. Чаще всего оно происходит во Львовской области. На фронт они попадают целыми подразделениями. Ликвидировать их достаточно легко, и мы непременно это делаем, как только разведка приносит координаты очередного такого иностранного осиного гнезда, — резюмиовал Журавлев.

Ранее в Мионобороны РФ сообщили, что ВС России поразили за минувшие сутки при помощи средств авиации, беспилотников и ракет завод по производству боеприпасов на Украине. Также, по данным ведомства, под удар попали территориальные центры комплектования (аналоги российских военкоматов) и другие военные цели, в том числе, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.

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