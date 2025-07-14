Стало известно, какие военные объекты на Украине ВС РФ поразили за сутки Минобороны: ВС России за сутки поразили завод по производству боеприпасов и ТЦК

Вооруженные силы России поразили за минувшие сутки при помощи средств авиации, беспилотников и ракет завод по производству боеприпасов на Украине, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, под удар попали территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и другие военные цели.

Нанесено поражение предприятию по производству боеприпасов, центрам комплектования, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. По данным ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Красноармейском, Константиновкой и Великой Новоселкой. Особое внимание уделяется охвату Красноармейска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.