Несмотря на то что британский наемник ВСУ Джордан Чедвик погиб два года назад, тайна его смерти остается неразгаданной, пишет журналист Колин Фримен из Великобритании в своей статье для Telegraph. Он напомнил, что тело военного со связанными руками было найдено недалеко от Краматорска.

Тело находилось в воде не более одного-двух дней. Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп. <…> Водоем находился в 30 милях к западу от ближайшей линии фронта, — отмечает журналист.

По его словам, Чедвик находился с другими западными наемниками, но те отказались давать какие-либо комментарии. Известно, что ночью между ними произошла перепалка, из-за чего на Чедвика надели пластиковые наручники и выставили на улицу, сказав не возвращаться.

Мы думаем, что он пошел к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли, — считает Фримен.

Ранее сообщалось, что британец служил в «Штурмовой группе 50/50», в которую входили около 20 иностранных бойцов. Подразделение находилось на передовой в зонах активных боев, включая Артемовск. После смерти Чедвика следователи допросили пятерых иностранцев, позднее всех отпустили.