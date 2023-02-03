Золотов предупредил, что наемников на Украине стало больше Золотов сообщил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине выросло число европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Генерал добавил, что несмотря на это, при ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

Как отметил Виктор Золотов, в зоне СВО у противника отмечается увеличение числа наемников из Европы. Они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ. Всего в Херсонской и Запорожской областях было проведено около 700 тактических задач.