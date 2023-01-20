В Госдуме предложили наделить Росгвардию новыми правами В Госдуме предложили прикомандировывать сотрудников Росгвардии к государственным органам

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Группа депутатов от фракций «Единая Россия» и «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, в соответствии с которым военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям и организациям с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, которые приводит ТАСС, Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, необходимо иметь такую возможность наравне с другими социальными ведомствами.

Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах, — сообщил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября увеличен размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков. Теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия. Изменения коснутся в том числе бывших сотрудников работников органов внутренних дел, пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также сотрудников Росгвардии и военных.