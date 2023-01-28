Росгвардия усложнила переправу ВСУ на левый берег Днепра Росгвардия сообщила об ударе по стоянке лодок ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий ВС РФ

Бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра, об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ. Всего в Херсонской и Запорожской областях было проведено около 700 тактических задач.

Артиллеристы Росгвардии за неделю выполнили более 700 тактических задач на территории Херсонской и Запорожской областей. Нанесено поражение по четырем наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра, — говорится в сообщении Росгвардии.

Также в ведомстве рассказали об обнаружении семи схронов с оружием и боеприпасами в прифронтовых лесах. Сотрудники Росгвардии изъяли пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и различные патроны.

Ранее представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что российские артиллеристы уничтожили на правом берегу Днепра в регионе украинские миномет и гаубицу Д-30. Также были убиты трое военных ВСУ, еще пятеро ранены.