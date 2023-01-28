ВС России уничтожили миномет и гаубицу на правом берегу Днепра

Фото: Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области миномет и гаубицу Д-30, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона. Также были ликвидированы трое военных ВСУ.

Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ольговка уничтожен миномет 120 мм калибра. Потери: двое — ликвидированы и двое — ранены; в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30. Потери: один — ликвидирован, трое — ранены, — сказал он.

27 января танкисты Южного военного округа в ходе наступления в Запорожской области уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танковые экипажи, в том числе прикрывают огнем продвижение пехоты. Один из танкистов подчеркнул, что после начала наступления число боевых задач выросло в несколько раз. Трудности у экипажа возникают лишь из-за погоды, но они быстро решаются.

26 января советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.