Российские войска вошли в Угледар Советник Пушилина Кимаковский: ВС России вошли в Угледар и ведут бои на окраине города

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.

Вошли и закрепились на окраинах Угледара, тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать, — сказал Кимаковский.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что Вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».

Военный корреспондент Александр Сладков ранее сообщил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.