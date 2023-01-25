Военкор Руденко: ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром

Фото: Министерство обороны Украины

Вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале. По его данным, украинские войска заняли позиции в шахте на окраине города.

Шахтные коммуникации хорошо приспособлены для обороны и выбить врага оттуда будет нелегко. Плюс, противник подтянул резервы. Сейчас наша артиллерия уничтожает подкрепления и разбирает фортификационные сооружения врага, — написал Руденко.

Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.

Телеканал RT со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ потеряли 200 военнослужащих убитыми и ранеными в попытке контратаковать позиции солдат российской армии под Угледаром. Украинская армия пыталась контратаковать дважды — 22 и 23 января, однако были обнаружены с помощью БЛПА и попали под шквал артиллерийского огня. ВС РФ также нанесли удар барражирующими боеприпасами «Ланцет» по американским гаубицам М777, расположенным в селе Максимовка в 20 км к северо-западу от Угледара. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.