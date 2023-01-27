Танкисты Южного военного округа в ходе наступления в Запорожской области уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танковые экипажи, в том числе прикрывают огнем продвижение пехоты, сообщает РИА Новости.
Уничтожены два опорных пункта противника и один пикап. <...> Разведчики вели наблюдение и корректировали наш огонь, — рассказал военнослужащий с позывным Суетолог.
Агентство отмечает, что экипаж танка Т-72 с позывным Караван отработал из закрытой позиции. Его огонь корректировали с воздуха с помощью беспилотника.
Один из танкистов подчеркнул, что после начала наступления число боевых задач выросло в несколько раз. Трудности у экипажа возникают лишь из-за погоды, но они быстро решаются.