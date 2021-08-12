Число жертв наводнений в Турции выросло до 11

11 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом говорится на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Отмечается, что ещё один человек пропал без вести. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются. В настоящее время уже эвакуированы более 600 человек.

BartÄ±n, Kastamonu ve Sinop'ta yaÅanan sel ve su baskÄ±nlarÄ± sonrasÄ±:



BartÄ±nâda 208 personel, 1 mobil koordinasyon tÄ±rÄ±;

Kastamonuâda 777 personel, 61 araÃ§, 9 helikopter, 1 JÄ°KU, 1 Ä°HA;

Sinopâta 585 personel, 8 helikopter, 80 araÃ§ gÃ¶revlendirildi.



https://t.co/PsBBcuOeKL pic.twitter.com/a4UWn9DdfF — AFAD (@AFADBaskanlik) August 12, 2021

Ранее сообщалось, что на Черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Сильные дожди прошли на севере во вторник и среду. Особенно пострадали провинции Синоп и Бартын. Также тяжёлая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону. В охваченных стихией районах затоплено большое количество домов и предприятий.

Министерство обороны Турции заявило, что в районах наводнений задействованы военные вертолёты для эвакуации жителей. МВД страны попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.