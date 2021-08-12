Число жертв наводнений в Турции выросло до 11

Ранее сообщалось, что на Черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Сильные дожди прошли на севере во вторник и среду. Особенно пострадали провинции Синоп и Бартын. Также тяжёлая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону. В охваченных стихией районах затоплено большое количество домов и предприятий.
Министерство обороны Турции заявило, что в районах наводнений задействованы военные вертолёты для эвакуации жителей. МВД страны попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.