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Число жертв наводнений в Турции выросло до 11

18:28, 12 августа 2021
Число жертв наводнений в Турции выросло до 11 Фото: AFADBaskanlik/twitter.com
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11 человек погибли в результате наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом говорится на сайте управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Отмечается, что ещё один человек пропал без вести. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются. В настоящее время уже эвакуированы более 600 человек.

Ранее сообщалось, что на Черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Сильные дожди прошли на севере во вторник и среду. Особенно пострадали провинции Синоп и Бартын. Также тяжёлая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону. В охваченных стихией районах затоплено большое количество домов и предприятий.  

Министерство обороны Турции заявило, что в районах наводнений задействованы военные вертолёты для эвакуации жителей. МВД страны попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.

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