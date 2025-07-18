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18 июля 2025 в 16:55

Россиянин угрожал сбросить гранату с балкона и отправился в отделение

В московской коммунарке мужчина угрожал сбросить гранату с балкона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель московского района Коммунарка угрожал сбросить гранату с балкона, передает «112». По данным источника, он угрожал всех взорвать. Предположительно, мужчина был нетрезв.

Инцидент случился на восьмом этаже в доме на Скандинавском бульваре. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Источник отмечает, что «спектакль» длился еще несколько минут. При этом возмутитель спокойствия угрожал, что сам прыгнет вниз, следом за боеприпасом.

После переговоров с сотрудниками профильных органов дебошир успокоился и спустился вниз, где его встретили стражи порядка. Полиция выясняет, что стало причиной случившегося.

Ранее житель Славянского района Краснодарского края попался правоохранителям после высказываний в публичном чате. Слова расценили как направленные на разжигание ненависти к сотрудникам органов. В СУ СКР по региону уточнили, что 48-летний нарушитель признал вину.

В Воронежской области силовики задержали мужчину, который работал на украинскую разведку. Россиянин планировал устроить диверсию на одном из объектов энергетики.

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