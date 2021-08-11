После лесных пожаров Турцию охватили наводнения

На черноморское побережье Турции обрушились наводнения. Один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Сильные дожди
Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер отметил, что были спасены люди, которые застряли в машинах и оказались заблокированными в домах. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.
Ранее власти Турции долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.
По последним данным, тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние дни.