Пожарные в Турции взяли под контроль 125 возгораний

Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние дни. Об этом заявил журналистам турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, слова которого приводит РИА Новости.

Пакдемирли отметил, что на данный момент ведётся борьба с семью пожарами. Задействованы 16 самолётов, девять беспилотников, 51 вертолёт, сотни единиц техники, более пяти тысяч пожарных. Турция также получает помощь из разных стран, в том числе из России, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии.

По словам министра, если поджоги будут доказаны, то предателей накажут по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не стоит

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в стране.

Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.