Пожарные в Турции взяли под контроль 125 возгораний

Тушение семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние дни. Об этом заявил журналистам турецкий министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, слова которого приводит РИА Новости.
Пакдемирли отметил, что на данный момент
По словам министра, если поджоги будут доказаны, то предателей накажут по всей строгости закона, но политизировать ситуацию не стоит
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, мужчина, подозреваемый в причастности к поджогам в лесных массивах, задержан в стране.
Охватившие Турцию пожары начались 28 июля с провинции Анталья. Эрдоган изначально указал в качестве причины пожаров поджоги. Число пострадавших достигло 410 человек.