https://static.news.ru/photo/080f3aa2-31ee-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что иранская сторона должна воздержаться от дальнейших обстрелов, нацеленных против США. Он подчеркнул, что Лондон также «осуждает атаку, направленную против иракских военных баз».

Мы призываем Иран не повторять подобные неблагоразумные и опасные атаки и взять курс на срочную деэскалацию, — цитирует «Интерфакс» заявление министра.

В ночь на 8 января Иран провёл ракетный обстрел двух иракских баз, на которых размещаются силы возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил, что, если Соединённые Штаты ответят на ракетные удары Ирана по их базам, то «ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы». Пушков считает, что война будет стоить президенту США Дональду Трампу победы на выборах. Также он считает, что Трамп «разрывается» между желанием спасти репутацию США и нежеланием начинать войну.