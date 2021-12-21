Великобритания отправила на Украину специалистов по кибербезопасности

Великобритания отправила на Украину специалистов по кибербезопасностиБритания вслед за США отправила на Украину специалистов по кибербезопасности
Британские специалисты по борьбе с киберпреступностью отправились на Украину вмесет с американскими коллегами. Там они должны «сдерживать» предполагаемые кибератаки РФ. Об этом сообщила газета Times.
По данным издания, эксперты
Ранее о том, что США отправляют в США группу киберспециалистов, писала газета The New York Times.
В правительстве Великобритании заявили, что помощь носит оборонительный характер. Администрация США подчеркнула, что Вашингтон давно поддерживает усилия Украины по «укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости».
Ранее в США компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признают, что обвинения основаны на косвенных подозрениях.