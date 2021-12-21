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Великобритания отправила на Украину специалистов по кибербезопасности

Британия вслед за США отправила на Украину специалистов по кибербезопасности
03:29, 22 декабря 2021
Великобритания отправила на Украину специалистов по кибербезопасности Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press
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Британские специалисты по борьбе с киберпреступностью отправились на Украину вмесет с американскими коллегами. Там они должны «сдерживать» предполагаемые кибератаки РФ. Об этом сообщила газета Times.

По данным издания, эксперты призваны обеспечить защиту важных объектов инфраструктуры Украины на фоне якобы планируемого Россией вторжения на территорию соседней республики.

Ранее о том, что США отправляют в США группу киберспециалистов, писала газета The New York Times.

В правительстве Великобритании заявили, что помощь носит оборонительный характер. Администрация США подчеркнула, что Вашингтон давно поддерживает усилия Украины по «укреплению киберзащиты и повышению киберустойчивости».

Ранее в США компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признают, что обвинения основаны на косвенных подозрениях.

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