США и Великобритания направили на Украину группу киберэкспертов

Великобритания и США направили на Украину групп экспертиов по кибернетической безопасности, чтобы помочь стране организовать защиту от возможных кибератак против энергетических сетей, банковской системы и других важных элементов экономики и госуправления. Об этом пишет The New York Times.

По словам авторов NYT, Вашингтон и Лондон «без лишнего шума» направили на Украину группу киберэкспертов, чтобы попытаться подготовить страну к тому, что может, по их мнению, стать следующим шагом со стороны президента РФ Владимира Путина.

Кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины, — пояснили в статье.

Газета пишет, со ссылкой на данные оценки разведки США, что РФ таким образом рассчитывает представить президента Украины Владимира Зеленского «неумелым и беззащитным», а также, возможно, надеется «обеспечить предлог для вторжения».

В правительстве Великобритании заявили, что помощь носит оборонительный характер. Администрация США подчеркнула. что Вашингтон давно поддерживает усилия Украины, направленные на «укрепление киберзащиты и повышение киберустойчивости».

Подробностей о команде экспертов государства не представили.

Ранее в США компания Mandiant обвинила хакеров, «связанных с российскими спецслужбами», в том, что они могут продолжать попытки хищения данных в интересах Москвы. При этом в компании признают, что стопроцентной уверенности в правдивости данных нет. Обвинения основаны на косвенных подозрениях.