Британия хочет за счёт налогов сократить дефицит бюджета

https://static.news.ru/photo/12ea8558-94ea-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Великобритании резко повышают налоги, чтобы сократить прогнозируемый рекордный дефицит бюджета в размере £337 млрд ($414,8 млрд) из-за пандемии коронавируса.

В частности, правительство собирается в ближайшие несколько месяцев увеличить подоходный налог, заморозить индексацию зарплат в госсекторе на два года и ограничить пенсии госслужащим.

По мнению авторов документа, королевство может столкнуться с «кризисом суверенного долга» в отсутствие быстрого восстановления экономики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Минфин Великобритании.

Эксперты, в свою очередь, считают, что дефицит бюджета может превысить аналогичный показатель после краха в 2008 году в два раза.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Великобритании приняло решение до конца октября продлить действие схемы компенсации зарплат оставшимся без работы из-за коронавируса.