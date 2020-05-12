В Британии продлили действие компенсации зарплат из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ad285dd2-9451-11ea-a584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Правительство Великобритании приняло решение до конца октября продлить действие схемы компенсации зарплат оставшимся без работы из-за коронавируса.

Об этом в парламенте заявил министр финансов страны Риши Сунак.

Он отметил, что сейчас в схеме компенсации участвуют 7,5 миллиона человек.

Я могу объявить сегодня, что схема компенсаций будет продлена на 4 месяца, до конца октября, — сказал Сунак.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Великобритании обяжут всех прибывающих в страну самоизолироваться на две недели в связи с ситуацией с распространением коронавируса.