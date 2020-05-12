В Британии продлили действие компенсации зарплат из-за коронавируса

Правительство Великобритании приняло решение до конца октября продлить действие схемы компенсации зарплат оставшимся без работы из-за коронавируса.
Об этом в парламенте заявил министр финансов страны Риши Сунак.
Он отметил, что сейчас в схеме компенсации участвуют 7,5 миллиона человек.
Я могу объявить сегодня, что схема компенсаций будет продлена на 4 месяца, до конца октября, — сказал Сунак.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Великобритании обяжут всех прибывающих в страну самоизолироваться на две недели в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
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