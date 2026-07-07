Великобритания возглавит общеевропейский проект по разработке дальнобойных ракет, направленный на снижение зависимости от США, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники. По данным издания, участниками проекта станут Германия, Нидерланды, Франция и Украина.

Объявление о запуске инициативы ожидается на полях саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7–8 июля. Технические характеристики создаваемой ракеты будут определены на более позднем этапе.

Проект получил новый импульс после появления сообщений о том, что американская администрация может отказаться от планов поставок крылатых ракет Tomahawk в Германию. Вашингтон опасается, что передача ФРГ этих вооружений может быть расценена Москвой как эскалация.

Ведущую роль в разработке перспективного европейского ракетного оружия сыграют Великобритания и Германия, которые приступили к реализации совместного проекта еще в прошлом году. В июле 2025 года британское правительство объявило, что Лондон и Берлин создадут новые ракеты с дальностью полета свыше 2 тыс. километров в течение следующего десятилетия.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Германия может усиливать милитаризацию для нападения на Польшу. Он также отметил, что внутри НАТО существовали глубокие внутренние противоречия.