Британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации России РИА Новости: британцы командовали обороной Киева в день начала спецоперации России

Фото Jette Carr / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Британских офицеров отправили в Киев сразу после начала специальной операции России на Украине, чтобы командовать обороной украинской столицы, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в ВСУ. В качестве подтверждения отмечается, что корреспонденты агентства находили в освобождённых районах Донбасса документы, которые указывают на участие военных Великобритании в подготовке украинских националистов. В статье также сказано, что западные военные помогали украинским военным в работе с разведданными в Донбассе.

После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы переместились в столицу для руководства обороной города, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что военные ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о прибытии в зону боевых действий на Донбассе инструкторов и наёмников из-за рубежа, включая Великобританию.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее пообещал украинским националистам интересное представление в ЛНР. Он призвал «бандеровское отребье» готовиться и укрепляться. Он не стал при этом уточнять планы российских военных в рамках специальной операции. Он лишь добавил, что «все козыри» находятся у России.