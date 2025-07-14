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14 июля 2025 в 07:40

Названа опасность для России со стороны оборонного союза США и Дании

Посол Барбин: военная инфраструктура США сможет размещаться в Дании у границ РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом Дания лишена контроля над тем, какое именно вооружение будет завозиться на ее территорию.

Барбин пояснил, что только время покажет, как именно на практике будет реализовываться это соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном. Вместе с этим он подчеркнул, что это потенциально может создать угрозу для российской безопасности с датской территории.

В этой связи [также] под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время, — заключил он.

Ранее издание The Daily Telegraph узнало, что Финляндия, Польша и страны Балтии начали создавать оборонительные рубежи вдоль границ с Россией с использованием противопехотных мин, что по сути является строительством «нового железного занавеса». По данным газеты, эти меры направлены якобы на сдерживание потенциальной угрозы со стороны РФ.

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