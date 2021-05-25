«Бред, достойный янки»: поляки опустили США на землю по поводу войны с РФ

https://static.news.ru/photo/a78cd27e-bdd9-11eb-948f-96000091f725_660.jpg

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на днях заявил, что российские подводные лодки «огибают всё побережье Великобритании». Он добавил, что Россия остаётся «угрозой номер один» для Великобритании. Материал об этом выпустило издание Defence24, однако его читатели призвали британцев посмотреть на себя, и подумать, кто в этом виноват.

Досталось и американцам, которые, по мнению пользователей, «сами завязали холодную войну, пришли к самой границе России, устроив войну на Украине, а теперь лицемерно обвиняют во всём Россию».

Что ж, логика, достойная янки: «Мы можем делать всё, что хотим, но вы не можете», «Мы лучше — вы хуже», «Кто не с нами, тот против нас». [Американцы] спровоцировали «холодную войну», подошли к границам России, вовлекая в войну Украину. Нации имеют право на самоопределение. А они навязывают свою волю другим, — подчеркнул пользователь reedqAntisystem, отметив, что американцы жуткие лицемеры.

Другой комментатор напомнил о том, как США постоянно бахвалятся тем, что способны воевать на два фронта — Россию и Китай. Однако, по его мнению, «американские милитаристы просто бредят» и завоевать Россию у них не получится.

Возвращаясь к теме Великобритании и её жалоб на российские корабли, пользователь с ником Wizjoner отметил, что для британцев это не самая большая проблема.

Что ж... Великобритания не может защитить ни страну, ни граждан. Внутри страны наплыв колоритных граждан, количество которых уже превысило пределы безопасности англичан, а в море Россия с её боевыми кораблями, — отметил он.

Другой не без сарказма заметил, что «британцев так жаль... правда, непонятно, что сами они делают в Чёрном, Балтийском, Баренцевом или Белом море?».

Ранее британцы возмутились тем, что западные страны, и в первую очередь США и Великобритания, так лицемерно нападают на Белоруссию за инцидент с самолётом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но был перенаправлен в Минск из-за сообщения о минировании. Бомбу на борту не нашли, но после посадки был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Читатели Daily Mail не согласились с формулировкой, что это был «угон» или «захват» самолёта.