«США поступали так же»: британцев взбесило лицемерие Запада по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bb8d5d6a-bd12-11eb-b00c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Британцы возмутились тем, что западные страны, и в первую очередь США и Велкобритания, так лицемерно нападают на Белоруссию за инцидент с самолётом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но был перенаправлен в Минск из-за сообщения о минировании. Бомбу на борту не нашли, но после посадки был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Читатели Daily Mail не согласились с формулировкой, что это был «угон» или «захват» самолёта.

Это вовсе не был угон. Самолёт летел над воздушным пространством Белоруссии, и истребители этой страны его сопровождали. Угон — это совсем другое дело. США и Израиль неоднократно поступали так же, — написал Loo Rolls.

Он также отметил, что не понимает, «почему так много людей заинтересованы в свержении Лукашенко? Он диктатор, и что с того! Великобритания, США и ЕС дружат со многими диктаторами мира. Пока эти диктаторы делают то, что им говорят, им позволено всё. Посмотрите на Саудовскую Аравию».

Короче говоря, ЕС, США и Великобритания пошлют письма с резкими формулировками и расскажут, насколько они сердиты, но в конце концов они ничего не сделают, — написала ещё одна пользовательница.

На это ей ответили, что «учитывая реакцию, когда саудовский журналист был убит и расчленён в посольстве в Турции, от власетй США и Великобритании не стоит ожидать многого».

Некоторые британцы начали обвинять во всём Владимира Путина, на что им ответил комментатор под ником aD: «Прошу прощения, но при чём тут Путин?». Она также напомнили, что «американцы в этой ситуации будут последними в очереди по чтению лекций о том, что и как делать, потому что сначала им нужно изменить свой собственный режим».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии «захватом» и «актом пиратства» .