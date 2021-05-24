«Акт пиратства государства»: Боррель об инциденте с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/787c08ea-bcd2-11eb-a0e3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: alnavio.es

«Захватом» и «актом пиратства» назвал инцидент с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Свою позицию он высказал в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

По словам Борреля, ему не приходит в голову, что хуже можно было сделать с точки зрения авиасообщения.

Вы правильно квалифицировали — захват. Речь идет об этом, речь идет об акте пиратства, совершенном государством, о чем-то крайне серьезном. Перехватить самолет, заставить его приземлиться, когда он должен был вот-вот покинуть белорусское воздушное пространство, и, можно сказать, захватить гражданина этой страны... — заявил глава европейской дипломатии.

Он также напомнил, что в ближайшее время министры иностранных дел стран ЕС должны обсудить четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.