Медработники, пытающиеся сдержать пандемию, наиболее уязвимы перед коронавирусом, и многие из них сами оказываются заражёнными — в разных странах мира уже насчитываются тысячи больных врачей и медсестёр. Положительный результат на вирус 31 марта был выявлен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым 24 числа встречался президент России Владимир Путин. Какие бы ни были причины заражения, медики бьют тревогу: во всём мире не хватает средств защиты, а те, что есть, необязательно бывают надлежащего качества.
Медработников в США увольняют, если они рассказали в соцсетях о нехватке средств защиты от коронавируса, их неэффективности и жаловались на качество поставляемых тестов на COVID-19,
Такая ситуация, конечно, сложилась не только в Америке. Ещё в феврале 2020 года мир потрясла новость о кончине от коронавируса лечащего врача в Ухани, который стал первым, кто открыто заявил о начале эпидемии. Он тоже был среди тех, кого китайские власти призывали скрывать информацию о новом заболевании. Впоследствии ему пришлось под давлением отказаться от своих слов.
Из-за очень большого наплыва заболевших медики в госпиталях Италии и Испании работают в тяжелейших условиях. Неудивительно, что число итальянских врачей с подтверждённым диагнозом составляет более 6,2 тысячи человек, 63 медика скончались. В Испании количество инфицированных медиков увеличилось до 9,5 тысячи — это порядка 15% от общего числа заражённых в стране.
Врачи жалуются на нехватку качественных тестов на определение коронавируса и защитных масок. NEWS.ru писал о том, как ряд стран, включая Чехию, конфисковали для своих нужд гуманитарную помощь для Италии из Китая, включающую медицинские средства. Однако даже в случае, если грузы с масками, тестами и аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) доходят до пункта назначения, их качество не всегда позволяет ими пользоваться. Так, испанская газета El Pais
С проблемой некачественной продукции из Китая столкнулась и Словакия. Премьер-министр страны Игор Матович заявил о том, что все 1,2 млн тестов, приобретённых у КНР через посредника, не дают точный результат. Сумма заказа составила $16 млн.
В Нидерландах,
На этом фоне КНР с 1 апреля
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