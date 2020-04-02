Медработники, пытающиеся сдержать пандемию, наиболее уязвимы перед коронавирусом, и многие из них сами оказываются заражёнными — в разных странах мира уже насчитываются тысячи больных врачей и медсестёр. Положительный результат на вирус 31 марта был выявлен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым 24 числа встречался президент России Владимир Путин. Какие бы ни были причины заражения, медики бьют тревогу: во всём мире не хватает средств защиты, а те, что есть, необязательно бывают надлежащего качества.

Медработников в США увольняют, если они рассказали в соцсетях о нехватке средств защиты от коронавируса, их неэффективности и жаловались на качество поставляемых тестов на COVID-19, сообщает Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Ассоциации медсестёр штата Вашингтон Рут Шуберт. Лишение работы может грозить сотруднику больницы и в случае, если он пожалуется на текущие условия труда своим коллегам. Так, медсестра из Чикаго потеряла место работы после того как написала письмо работникам своей клиники, в котором высказала пожелание получить более надёжные защитные маски. По словам Шуберт, американские больницы хотят скрыть существующие проблемы, чтобы сохранить свою репутацию, поэтому призывают медработников хранить молчание.

Marcus Santos/ZUMA Wire/ТАСС

Такая ситуация, конечно, сложилась не только в Америке. Ещё в феврале 2020 года мир потрясла новость о кончине от коронавируса лечащего врача в Ухани, который стал первым, кто открыто заявил о начале эпидемии. Он тоже был среди тех, кого китайские власти призывали скрывать информацию о новом заболевании. Впоследствии ему пришлось под давлением отказаться от своих слов.

Из-за очень большого наплыва заболевших медики в госпиталях Италии и Испании работают в тяжелейших условиях. Неудивительно, что число итальянских врачей с подтверждённым диагнозом составляет более 6,2 тысячи человек, 63 медика скончались. В Испании количество инфицированных медиков увеличилось до 9,5 тысячи — это порядка 15% от общего числа заражённых в стране.

Врачи жалуются на нехватку качественных тестов на определение коронавируса и защитных масок. NEWS.ru писал о том, как ряд стран, включая Чехию, конфисковали для своих нужд гуманитарную помощь для Италии из Китая, включающую медицинские средства. Однако даже в случае, если грузы с масками, тестами и аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) доходят до пункта назначения, их качество не всегда позволяет ими пользоваться. Так, испанская газета El Pais писала о том, что страна закупила у китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology 640 тысяч тестов на коронавирус. Однако когда они поступили в больницы, обнаружилось, что как минимум 9 тысяч имеют крайне низкую чувствительность — не более 30% при необходимых минимальных 80%. Первая партия была возвращена производителю, который согласился их заменить. Посольство Китая в Испании утверждало, что компания не являлась сертифицированным производителем тест-систем.

Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

С проблемой некачественной продукции из Китая столкнулась и Словакия. Премьер-министр страны Игор Матович заявил о том, что все 1,2 млн тестов, приобретённых у КНР через посредника, не дают точный результат. Сумма заказа составила $16 млн.

В Нидерландах, закупивших у Пекина 1,3 млн масок, было принято решение отозвать почти половину — 700 тысяч — из-за того, что они не соответствуют требуемым стандартам. Помимо масок страна закупила ещё 600 тысяч респираторов типа FFP2 и уже распределила их по больницам. Но затем их также пришлось в срочном порядке изымать. От поставок китайских тестов и масок также отказались Бельгия и Турция.