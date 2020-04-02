Медработники, пытающиеся сдержать пандемию, наиболее уязвимы перед коронавирусом, и многие из них сами оказываются заражёнными — в разных странах мира уже насчитываются тысячи больных врачей и медсестёр. Положительный результат на вирус 31 марта был выявлен у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым 24 числа встречался президент России Владимир Путин. Какие бы ни были причины заражения, медики бьют тревогу: во всём мире не хватает средств защиты, а те, что есть, необязательно бывают надлежащего качества.

Медработников в США увольняют, если они рассказали в соцсетях о нехватке средств защиты от коронавируса, их неэффективности и жаловались на качество поставляемых тестов на COVID-19, сообщает Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Ассоциации медсестёр штата Вашингтон Рут Шуберт. Лишение работы может грозить сотруднику больницы и в случае, если он пожалуется на текущие условия труда своим коллегам. Так, медсестра из Чикаго потеряла место работы после того как написала письмо работникам своей клиники, в котором высказала пожелание получить более надёжные защитные маски. По словам Шуберт, американские больницы хотят скрыть существующие проблемы, чтобы сохранить свою репутацию, поэтому призывают медработников хранить молчание.

Marcus Santos/ZUMA Wire/ТАСС

Такая ситуация, конечно, сложилась не только в Америке. Ещё в феврале 2020 года мир потрясла новость о кончине от коронавируса лечащего врача в Ухани, который стал первым, кто открыто заявил о начале эпидемии. Он тоже был среди тех, кого китайские власти призывали скрывать информацию о новом заболевании. Впоследствии ему пришлось под давлением отказаться от своих слов.

Из-за очень большого наплыва заболевших медики в госпиталях Италии и Испании работают в тяжелейших условиях. Неудивительно, что число итальянских врачей с подтверждённым диагнозом составляет более 6,2 тысячи человек, 63 медика скончались. В Испании количество инфицированных медиков увеличилось до 9,5 тысячи — это порядка 15% от общего числа заражённых в стране.

Врачи жалуются на нехватку качественных тестов на определение коронавируса и защитных масок. NEWS.ru писал о том, как ряд стран, включая Чехию, конфисковали для своих нужд гуманитарную помощь для Италии из Китая, включающую медицинские средства. Однако даже в случае, если грузы с масками, тестами и аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) доходят до пункта назначения, их качество не всегда позволяет ими пользоваться. Так, испанская газета El Pais писала о том, что страна закупила у китайской компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology 640 тысяч тестов на коронавирус. Однако когда они поступили в больницы, обнаружилось, что как минимум 9 тысяч имеют крайне низкую чувствительность — не более 30% при необходимых минимальных 80%. Первая партия была возвращена производителю, который согласился их заменить. Посольство Китая в Испании утверждало, что компания не являлась сертифицированным производителем тест-систем.

Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

С проблемой некачественной продукции из Китая столкнулась и Словакия. Премьер-министр страны Игор Матович заявил о том, что все 1,2 млн тестов, приобретённых у КНР через посредника, не дают точный результат. Сумма заказа составила $16 млн.

В Нидерландах, закупивших у Пекина 1,3 млн масок, было принято решение отозвать почти половину — 700 тысяч — из-за того, что они не соответствуют требуемым стандартам. Помимо масок страна закупила ещё 600 тысяч респираторов типа FFP2 и уже распределила их по больницам. Но затем их также пришлось в срочном порядке изымать. От поставок китайских тестов и масок также отказались Бельгия и Турция.

На этом фоне КНР с 1 апреля ужесточила контроль за сертификацией медицинских товаров, включая аппараты ИВЛ. Теперь для того, чтобы поставить их на экспорт, компаниям страны необходимо доказать, что продукция соответствует внутренним требованиям не только Китая, но и государства, в которое она будет отправлена.

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