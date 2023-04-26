Большой театр зерновой сделки: Гутерриш о зерне, а Лавров о платье Почему соглашение связывает руки российским военным в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иногда создается впечатление, что вокруг соглашения о поставках зерна по черноморским коридорам просто крутится весь мир. Только что генсек ООН Антонио Гутерриш передал находящемуся в Нью-Йорке Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина и настойчиво попросил продлить так называемую зерновую сделку. Главный ооновский чиновник озабочен мировой продовольственной безопасностью. Судьбой этого соглашения в кулуарах особняка на Ист-Ривер поинтересовалась у нашего министра и местная журналистка. В ответ он похвалил по-джентельменски ее красивое платье.

Да что там журналистка, на последнем заседании министры G7 также требовали в обязательном порядке пролонгировать сделку по поставкам фактически только украинского зерна. Иначе, мол, миру грозит неминуемый голод. Естественно, вновь не обошлось без нашего человека мира, олигарха Романа Абрамовича, который, по сведениям Telegram-канала «Образ будущего», также стоит стеной за продолжение сомнительного для российских интересов соглашения. По его словам, в противном случае сорвется подготавливаемый им обмен пленных «всех на всех» на Украине. При этом заслугу в организации такого обмена уже приписал себе Владимир Зеленский, да и вообще обмен будет явно не эквивалентным. Россия вернет Украине чуть ли не две бригады живых и здоровых бойцов.

Так или иначе, но появилась информация, что российская сторона направила в Объединенный координационный комитет черноморской зерновой инициативы (официальное название соглашения) письмо, в котором предупредила, что после формального истечения срока действия сделки 18 мая 2023 года не сможет гарантировать безопасность судов, направляющихся по морским коридорам в три украинских порта. К тому моменту после первого тура выборов во многом определится судьба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ради улучшения партнерских отношений с которым и продлевали сделку.

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

А тут еще была совершена новая атака на наш флот на Севастопольском рейде с помощью двух надводных беспилотников, которые были перехвачены. От взрыва заложенного в один из них заряда были выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах. Впрочем, самое примечательное обстоятельство нападения заключается в том, что эти аппараты вышли из Одессы и развернулись для осуществления прямой атаки как раз в свободном от нашего военного контроля коридоре. При этом Киев постоянно глумливо подчеркивает, что никаких гарантий безопасности в рамках пресловутой сделки не давал и не даст. И вообще не имеет никаких дел с Россией и обсуждал соглашение с ООН. Точка!

Давно замечено, что, помимо всего прочего, зерновая сделка еще и связывает нам руки в отношении украинских портов, не позволяет наносить удары по тамошней логистике, а главное — в целом сужает наши действия в зоне СВО. И это происходит на фоне всем уже набивших оскомину обид по поводу того, что нам не дают вывозить свое зерно. Даже бесплатно. Нам чинят препятствия логистического и страхового характера, не подключили, вопреки обещаниям, несколько наших банков к системе SWIFT.

Вот такая складывается непрезентабельная картина с зерновым соглашением. Над ним можно шутить, иронизировать или по его поводу можно возмущаться. Главное, что после 18 мая сделку снова могут продлить, скажем, до 1 сентября. А общественности и разного рода аналитикам останется только гадать, какие такие высокие цели она решает для нас.