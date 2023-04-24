В Минобороны раскрыли подробности отбитой атаки на бухту в Севастополе Минобороны: после попытки Киева атаковать пункт базирования ЧФ в Севастополе потерь нет

Фото: Министерство обороны РФ

Большой десантный корабль «Калининград» проекта 775/II в акватории Севастополя

Ночная попытка Киева атаковать базу Черноморского флота в Стрелецкой бухте в Севастополе обошлась без жертв, сообщили в Минобороны России. Все украинские беспилотные катера были уничтожены.

Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет, — сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что морские дроны не вошли в Стрелецкую бухту и были уничтожены на подходе к ней. При этом разрушений зданий, причалов и иных сооружений нет.

Об атаке дронов Развожаев сообщил в ночь на 24 апреля. Он заявил, что надводные беспилотники атаковали город в 03:30. Глава региона уточнил, что Черноморский флот отражал атаку на внешнем рейде. По информации Развожаева, один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. После этого в Севастополе приостановили движение морского транспорта.