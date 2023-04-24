Украина ведет переговоры по обмену пленными в формате «всех на всех» Глава ГУР Буданов: Киев ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате «всех на всех»

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену

Украина и Россия ведут переговоры по обмену пленными в формате «всех на всех», сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. По его словам, в рамках процедуры обмена Киев уже вернул свыше 2200 человек.

Буданов уточнил, что страны близки к заключению соглашения. По словам главы ГУР, если обмен произойдет, то станет беспрецедентным случаем в мировой истории, так как все обмены обычно проходили после завершения боевых действий, а не во время.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о передаче 130 украинских военнопленных в рамках пасхального обмена. По его словам, вернувшиеся солдаты попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram аудиосообщение связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать их на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер».