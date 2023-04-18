Страны G7 попытались продиктовать новый порядок зерновой сделки Главы МИД стран G7 призвали Россию сделать зерновую сделку бессрочной

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Погрузка зерна на корабль

Страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту продовольствия с Украины на неограниченный срок, говорится в совместном заявлении глав МИД «Большой семерки». Представители внешнеполитических ведомств также высказались о недопустимости угроз мировым поставкам продовольствия.

Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить зерновой сделке действовать на полную мощность и на неограниченный срок, — говорится в заявлении.

В документе также сказано, что страны G7 признают критическую важность «маршрутов солидарности» — западной инициативы по экспорту продовольствия с Украины, а также черноморской зерновой инициативы и инициативы «Зерно с Украины». Представители государств подчеркнули важность программ для поддержки восстановления сельского хозяйства Украины и предотвращения новых шоков в системе продовольствия.

Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. В ноябре действие соглашений продлили на аналогичный срок. 18 марта этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, поскольку та часть сделки, которую должен был выполнить Запад, по-прежнему не реализована.